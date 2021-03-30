Украина имеет договоренности и контракты на более чем 22 млн вакцин от коронавируса - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Украина имеет договоренности и контракты на более чем 22 млн вакцин от коронавируса производства различных мировых компаний. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Наша стратегическая цель — это коллективный иммунитет и прививки всех желающих в течение этого календарного года. Мы должны обеспечить бесплатный доступ к вакцинам всем гражданам, которые проявят желание касательно вакцинации. Мы сделаем все от нас зависящее и защитим украинцев от мировой пандемии коронавируса. Для этого мы имеем договоренности и контракты на более чем 22 млн вакцин от различных мировых производителей”, — сказал Степанов.
Детали
По словам министра, договоры заключены с такими компаниями как AstraZeneca, Pfizer, Novovax и Sinovac.
“Мы будем продолжать и заключать контракты, в том числе от других производителей”, — добавил он.
Вакцинация в Украине
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
По данным Минздрава, 14 433 человека привито против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 года в Украине. С начала прививочной кампании в Украине привито 212 898 человек, из них получили 1 дозу — 212 896 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы — 2 человека.