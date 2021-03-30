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Украина имеет договоренности и контракты на более чем 22 млн вакцин от коронавируса - Степанов

Украина имеет договоренности и контракты на более чем 22 млн вакцин от коронавируса - Степанов

Киев  •  УНН

 • 12629 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Украина имеет договоренности и контракты на более чем 22 млн вакцин от коронавируса производства различных мировых компаний. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Наша стратегическая цель — это коллективный иммунитет и прививки всех желающих в течение этого календарного года. Мы должны обеспечить бесплатный доступ к вакцинам всем гражданам, которые проявят желание касательно вакцинации. Мы сделаем все от нас зависящее и защитим украинцев от мировой пандемии коронавируса. Для этого мы имеем договоренности и контракты на более чем 22 млн вакцин от различных мировых производителей”, — сказал Степанов.

Детали

По словам министра, договоры заключены с такими компаниями как AstraZeneca, Pfizer, Novovax и Sinovac.

“Мы будем продолжать и заключать контракты, в том числе от других производителей”, — добавил он.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

По данным Минздрава, 14 433 человека привито против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 года в Украине. С начала прививочной кампании в Украине привито 212 898 человек, из них получили 1 дозу — 212 896 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы — 2 человека.

Украинские Национальные Новости

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