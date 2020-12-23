Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин у 2021 році, у Держбюджеті на неї закладено близько 3 млрд грн. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Уряд активно працює, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX… Ми матимемо достатньо ресурсу для закупівлі вакцин. Майже 3 млрд грн вже закладено у держбюджеті. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям”, - сказав Денис Шмигаль.
За його словами, найвище керівництво держави веде перемовини по двох напрямках: з виробниками вакцин та з керівництвом держав, де такі вакцини будуть вироблятись або вже виробляються.
Прем’єр-міністр додав, що спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовується можливість закупівлі вакцин проти COVID-19.
“Відповідна робота також ведеться на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин з ЄС. Алгоритм дій узгоджений в рамках всіх гілок влади, і ми по ньому рухаємось”, - додав Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський відзначав, що Україна працює над отриманням перших партій вакцин від COVID-19 в січні 2021 року.
Україна очікує, що вдасться розпочати вакцинацію з медиків - у лютому 2021 року.