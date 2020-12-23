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Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин - Шмыгаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин в 2021 году, в Госбюджете на нее заложено около 3 млрд грн. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин - Шмыгаль

"Правительство активно работает, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX... Мы будем иметь достаточно ресурса для закупки вакцин. Почти 3 млрд грн уже заложено в госбюджете. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам", - сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, высшее руководство государства ведет переговоры по двум направлениям: с производителями вакцин и с руководством государств, где такие вакцины будут производиться или уже производятся.

Премьер-министр добавил, что совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком прорабатывается возможность закупки вакцин против COVID-19.

"Соответствующая работа также ведется на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин из ЕС. Алгоритм действий согласован в рамках всех ветвей власти, и мы по нему движемся", - добавил Премьер-министр.

Напомним, Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина работает над получением первых партий вакцин от COVID-19 в январе 2021 года.

Украина ожидает, что удастся начать вакцинацию с медиков - в феврале 2021 года.

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