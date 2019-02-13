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Україна комплектує Військово-морські сили для виконання завдань в Азові

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Збройні сили України формують комплект військ Віськово-морських сил на постійній основі для виконання завдань на узбережжі та в акваторії Азовського моря. Про це заявив заступник начальника Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ полковник Вячеслав Дем'яненко, передає кореспондент УНН.

"Продовжуються заходи щодо формування комплекту військ ВМС на постійній основі для виконання завдань на узбережжі та акваторії Азовського моря", - зазначив Дем'яненко.

Він також зазначив, що було сформовано та вже набуває спроможностей Морське командування та Командування морської піхоти.

Раніше УНН повідомляв, що до складу Військово-морських Сил Збройних Сил України в 2019 році буде прийнято один малий броньований артилерійський катер та два десантні катери "Кентавр"

Українські Національні Новини

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