Україна комплектує Військово-морські сили для виконання завдань в Азові

"Продовжуються заходи щодо формування комплекту військ ВМС на постійній основі для виконання завдань на узбережжі та акваторії Азовського моря", - зазначив Дем'яненко.

Він також зазначив, що було сформовано та вже набуває спроможностей Морське командування та Командування морської піхоти.

Раніше УНН повідомляв, що до складу Військово-морських Сил Збройних Сил України в 2019 році буде прийнято один малий броньований артилерійський катер та два десантні катери "Кентавр".