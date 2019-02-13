Украина комплектует Военно-морские силы для выполнения задач в Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Вооруженные силы Украины формируют комплект войск Военная-морских сил на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ полковник Вячеслав Демьяненко, передает корреспондент УНН.
"Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и акватории Азовского моря", - отметил Демьяненко.
Он также отметил, что был сформирован и уже приобретает возможностей Морское командование и командование морской пехоты.
Ранее УНН сообщал, что в состав Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины в 2019 году будет принят один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера "Кентавр".