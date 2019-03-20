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Україна і Словенія обговорили спільну протидію торгівлі людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Посол України у Словенії Михайло Бродович обговорив з головою МВС Словенії Бостіяном Поклюкарем співпрацю обох країн у сфері боротьби з торгівлею людьми. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Посольства України у Словенії.

Україна і Словенія обговорили спільну протидію торгівлі людьми

“Головною темою зустрічі було посилення взаємодії та налагодження прямих контактів між структурами обох країн, які уповноважені на здійснення функцій у сфері боротьби з торгівлею людьми. Сторони висловили готовність до співпраці в згаданій сфері, а також обговорили питання залучення українських представників до міжнародних заходів у сфері боротьби з торгівлею людьми, які проводитимуться в Словенії”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі Посольства, під час зустрічі було порушено низку питань по опрацюванню проекту імплементаційного протоколу між Кабміном України та Урядом Республіки Словенія до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Бродович також повідомив присутнім про внутрішньополітичну ситуацію в Україні напередодні проведення чергових президентських виборів та звернувся з проханням надати підтримку з метою належної організації процесу голосування українців у Словенії.

Зазначається, що словенська сторона окреслила основні виклики щодо міграції в своїй країні, поінформувала про досягнуті результати в цій сфері та висловила схвальні оцінки дії безвізового режиму між Україною та ЄС.

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Як повідомляв УНН, Україна і Республіка Словенія розширять торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю в агропромисловому комплексі (АПК).

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