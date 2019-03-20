Украина и Словения обсудили совместное противодействие торговле людьми

"Главной темой встречи было усиление взаимодействия и налаживания прямых контактов между структурами обеих стран, уполномоченных на осуществление функций в сфере борьбы с торговлей людьми. Стороны выразили готовность к сотрудничеству в упомянутой сфере, а также обсудили вопросы привлечения украинских представителей в международные мероприятия в сфере борьбы с торговлей людьми, которые будут проводиться в Словении", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Посольства, во время встречи был затронут ряд вопросов по обработке проекта имплементационного протокола между Кабмином Украины и Правительством Республики Словения в Соглашение между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц.

Бродович также сообщил присутствующим о внутриполитической ситуации в Украине накануне проведения очередных президентских выборов и обратился с просьбой оказать поддержку с целью надлежащей организации процесса голосования для украинцев в Словении.

Отмечается, что словенская сторона обозначила основные вызовы по миграции в своей стране, сообщила о достигнутых результатах в этой сфере и выразила положительные оценки действия безвизового режима между Украиной и ЕС.

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Как сообщал УНН, Украина и Республика Словения расширят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество в агропромышленном комплексе (АПК).