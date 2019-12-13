Україна і РФ зібралися на черговий раунд газових переговорів у Відні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Російське ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" проводять у п'ятницю у Відні переговори з питання російсько-українського співробітництва в газовій сфері. На зустрічі присутні очільник "Газпрому" Олексій Міллер і керівництво "Нафтогазу України", передає УНН з посиланням на ТАСС.
Про черговий раунд двосторонніх переговорів України і РФ щодо газу 13 грудня раніше повідомляло джерело УНН.
Як очікується, основною темою стане продовження контракту на транзит газу з РФ до Європи по території України після 2019 року, оскільки чинна десятирічна угода закінчується вже в кінці року.
Попередні двосторонні переговори відбулися 28 листопада у Відні. Після переговорів в Нафтогазі повідомили, що було погоджено, що російська і українська сторони в двосторонньому форматі повинні почати обговорювати технічні деталі, а також спробувати знайти рішення проблеми з виконанням рішень Стокгольмського арбітражу.
Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що до укладення нового транзитного контракту необхідно "вирішити комплекс принципово важливих питань", зокрема - "врегулювання судових спорів між "Газпромом" і українською стороною, що означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" за контрактами на поставку і транзит російського газу". У НАК у відповідь на вимоги Газпрому для нового транзитного контракту заявили про неможливість "обнулити" або забути арбітражні рішення.
Газове питання порушували і на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня. У Нафтогазі за результатами відзначали, що "нічого не обнуляють з РФ".
Контракт на поставку і транзит газу через Україну між "Газпромом" і "Нафтогазом" закінчується 31 грудня 2019 року. Росія, Україна і Єврокомісія продовжують вести консультації з транзиту російського газу в ЄС через українську територію в період з 2020 року.