Україна і МВФ обговорюють технічні моменти для отримання траншу - О.Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Переговори України з Міжнародним валютним фондом перебуває на останніх етапах, обговорюються технічні моменти для отримання чергового траншу. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Ми вже на останніх етапах і вже технічні моменти обговорюються для отримання останнього траншу", - сказав О.Данилюк.
Він нагадав, що восени Україна отримала третій транш від МВФ.
Раніше голова НБУ В.Гонтарева заявила, що Україна може отримати транш від МВФ на початку лютого.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою Механізм розширеного фінансування (EFF) 11 березня 2015 року.
Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.