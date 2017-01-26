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Україна може отримати транш від МВФ на початку лютого - В.Гонтарева

Україна може отримати транш від МВФ на початку лютого - В.Гонтарева

Київ • УНН

 • 10258 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Україна може отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду на початку лютого. Про це на брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.

"Ми очікуємо залучити ще 1 млрд від МВФ. Якщо це буде на початку лютого – це ж не проблема", - сказала В.Гонтарева у відповіді на питання, коли Україна отримає наступний транш.

Нагадаємо, питання України не внесено у порядок денний МВФ до кінця січня.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою Механізм розширеного фінансування (EFF) 11 березня 2015 року.

Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.

Українські Національні Новини

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