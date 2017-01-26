Украина может получить транш от МВФ в начале февраля - В.Гонтарева
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украина может получить следующий транш от Международного валютного фонда в начале февраля. Об этом на брифинге заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем привлечь еще 1 млрд от МВФ. Если это будет в начале февраля - это не проблема", - сказала В.Гонтарева в ответ на вопрос, когда Украина получит следующий транш.
Напомним, вопрос Украины не внесен в повестку дня МВФ до конца января.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизма расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 года.
Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014 года.