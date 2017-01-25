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Питання України не внесено у порядок денний МВФ до кінця січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Українське питання відсутнє у січневому розкладі засідань Ради директорів Міжнародного валютного фонду, від якого Київ очікує виділення чергового траншу за програмою співпраці. Порядок денний Ради на найближчий час оприлюднено на сайті МВФ, передає УНН.

Згідно з порядком денним, Рада директорів МВФ до кінця місяця збирається розглянути питання Індії, Антігуа і Барбуди та Лаоської Народно-Демократичної Республіки.

Відповідно до календарного плану, перше засідання у лютому відбудеться 3 числа. На ньому планується розглянути питання забезпечення фінансової стабільності в країнах з ісламською фінансовою системою, а саме - Сомалі.

Нагадаємо, у середині січня у Фонді повідомили, що МВФ розгляне питання надання Україні траншу найближчими тижнями.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою Механізм розширеного фінансування (EFF) 11 березня 2015 року.

Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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