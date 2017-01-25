Вопрос Украины не внесен в повестку дня МВФ до конца января
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Украинский вопрос отсутствует в январском расписании заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, от которого Киев ожидает выделения очередного транша по программе сотрудничества. Повестка дня Совета на ближайшее время опубликована на сайте МВФ, передает УНН.
Согласно повестке дня, Совет директоров МВФ до конца месяца собирается рассмотреть вопрос Индии, Антигуа и Барбуды и Лаосской Народно-Демократической Республики.
Согласно календарному плану, первое заседание в феврале состоится 3 числа. На нем планируется рассмотреть вопросы обеспечения финансовой стабильности в странах с исламской финансовой системой, а именно - Сомали.
Напомним, в середине января в Фонде сообщили, что МВФ рассмотрит вопрос предоставления Украине транша в ближайшие недели.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизм расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 года.
Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014 г.