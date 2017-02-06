Украина и МВФ обсуждают технические моменты для получения транша - А.Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Переговоры Украины с Международным валютным фондом находится на последних этапах, обсуждаются технические моменты для получения очередного транша. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Мы уже на последних этапах и уже технические моменты обсуждаются для получения последнего транша", - сказал А.Данилюк.
Он напомнил, что осенью Украина получила третий транш от МВФ.
Ранее глава НБУ В.Гонтарева заявила, что Украина может получить транш от МВФ в начале февраля.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизм расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 года.
Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 года.