Україна і Литва готують віртуальну зустріч президентів у грудні

“Основну увагу під час зустрічі було зосереджено на підготовці чергового засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки”, - повідомили в пресслужбі.

Також зазначається, що Жовква та Сарапінас обмінялися думками щодо підготовки двостороннього Економічного форуму, який традиційно відбувається в межах засідання Ради Президентів України та Литви.

“Заступник керівника Офісу Президента нагадав, що 12 грудня цього року Україна та Литва відзначать чергову річницю встановлення дипломатичних відносин. З цієї нагоди було домовлено опрацювати можливість організації відеозустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Литви Гітанаса Науседи, під час якої обговорити й інші важливі завдання порядку денного українсько-литовського стратегічного партнерства”, - сказано в повідомленні пресслужби.

Співрозмовники також обговорили ситуацію в Україні та Литві у зв’язку з другою хвилею коронавірусу та заходи, яких вживає керівництво обох держав з метою подолання пандемії та забезпечення захисту громадян, додали в пресслужбі Глави держави.

Нагадаємо, останній діалог Зеленського та Науседи відбувся у вересні поточного року. Під час розмови сторони обговорили порушення всеосяжного перемир’я з боку незаконних збройних формувань та методи протидії поширення коронавірусу.