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Украина и Литва готовят виртуальную встречу президентов в декабре

Украина и Литва готовят виртуальную встречу президентов в декабре

Киев • УНН

 • 11295 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел встречу с Послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом, во время которой обсудили подготовку очередного заседания Совета Президентов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

"Основное внимание во время встречи было уделено подготовке очередного заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что Жовква и Сарапинас обменялись мнениями по подготовке двустороннего экономического форума, который традиционно проходит в рамках заседания Совета Президентов Украины и Литвы.

"Заместитель руководителя Офиса Президента напомнил, что 12 декабря этого года Украина и Литва отметят очередную годовщину установления дипломатических отношений. По этому случаю было договорено проработать возможность организации видеовстречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Литвы Гитанаса Науседы, во время которой обсудить и другие важные задачи повестки дня украинского-литовского стратегического партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Собеседники также обсудили ситуацию в Украине и Литве в связи со второй волной коронавируса и мерами, принимаемыми руководством обоих государств с целью преодоления пандемии и обеспечения защиты граждан, добавили в пресс-службе Главы государства.

Напомним, последний диалог Зеленского и Науседы состоялся в сентябре текущего года. Во время разговора стороны обсудили нарушения всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований и методы противодействия распространения коронавируса.

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