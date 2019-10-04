Україна і Білорусь підписали комерційні контракти на близько 500 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна і Білорусь підписали комерційні контракти на суму близько 500 мільйонів доларів. Про це повідомив Офіс Президента у Telegram-каналі, передає УНН.
"У рамках Другого форуму Україна та Білорусь підписали комерційні контракти на суму близько 500 млн дол.", - повідомили в Офісі Президента.
Зокрема, у рамках Другого форуму регіонів України та Білорусі в присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка було підписано низку двосторонніх документів.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей підписали Міжвідомчий план консультацій.
Також перший заступник міністра освіти і науки України Юрій Полюхович та голова Державного комітету з науки і технологій Республіки Білорусь Олександр Шумілін підписали Виконавчу програму науково-технічного та інноваційного співробітництва.
Крім того, підписано низку угод про співробітництво між окремими регіонами України та Білорусі. Зокрема, затверджено документ про співпрацю між Житомирською обласною державною адміністрацією та Гомельським облвиконкомом Білорусі, між Дніпропетровською ОДА та Могильовським облвиконкомом Білорусі, між Харківською ОДА та Могильовським облвиконкомом Білорусі.
Також підписано документи між Волинською ОДА та Гродненським облвиконкомом Білорусі, між Волинською ОДА та Брестським облвиконкомом Білорусі, між Закарпатською ОДА та Брестським облвиконкомом Білорусі, між Миколаївською ОДА та Мінським облвиконкомом Білорусі, між Одеською ОДА та Вітебським облвиконкомом Білорусі, між Вінницькою ОДА та Вітебським облвиконкомом Білорусі, між Черкаською ОДА та Вітебським облвиконкомом Білорусі.
Додамо, на Форумі регіонів двох держав у Гомелі, що відбувся торік, коли президентом був ще Петро Порошенко, Україна та Білорусь підписали угоди, грошовий еквівалент яких оцінювали у 100 мільйонів доларів.
Нагадаємо, Білорусь уклала низку контрактів на поставки електроенергії в Україну.