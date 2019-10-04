Украина и Беларусь подписали коммерческие контракты на сумму около 500 млн долларов

"В рамках Второго форума Украина и Беларусь подписали коммерческие контракты на сумму около 500 млн долл.", - сообщили в Офисе Президента.

В частности, в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко был подписан ряд двусторонних документов.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подписали Межведомственный план консультаций.

Также первый заместитель министра образования и науки Украины Юрий Полюхович и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин подписали Исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества.

Кроме того, подписан ряд соглашений о сотрудничестве между отдельными регионами Украины и Беларуси. В частности, утвержден документ о сотрудничестве между Житомирской областной государственной администрацией и Гомельским облисполкомом Беларуси, между Днепропетровской ОГА и Могилевским облисполкомом Беларуси, между Харьковской ОГА и Могилевском облисполкомом Беларуси.

Также подписаны документы между Волынской ОГА и Гродненским облисполкомом Беларуси, между Волынской ОГА и Брестским облисполкомом Беларуси, между Закарпатской ОГА и Брестским облисполкомом Беларуси, между Николаевской ОГА и Минским облисполкомом Беларуси, между Одесской ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси, между Винницкой ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси, между Черкасской ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси.

Добавим, на Форуме регионов двух государств в Гомеле, который состоялся в прошлом году, когда президентом был еще Петр Порошенко, Украина и Беларусь подписали соглашения, денежный эквивалент которых оценивали в 100 млн долларов.

Напомним, Беларусь заключила ряд контрактов на поставку электроэнергии в Украине.