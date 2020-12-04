Україна готує ноту в ОБСЄ через нічний обстріл Водяного

"Сьогодні вночі, 4 грудня, у районі Водяне (Маріуполь) зафіксовано грубе порушення противником режиму припинення вогню, а саме: використання артилерії 122 мм (13 снарядів) та міномета 120 мм (6 мін)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що втрат з боку підрозділів ЗС України - немає.

"Дії щодо ситуації:

1. Через координаційний механізм заведено "режим тиші".

2. Готується письмова нота до СММ.

3. Спостережна група УССЦКК "Маріуполь" здійснює заходи щодо верифікації події", - йдеться у повідомленні.

"Українська делегація нагадує охочим постріляти, що кожне таке порушення стає ще однією цеглою у мур, яким РФ відгороджує себе від цивілізованого світу, та ще одним аргументом до збереження або посилення санкцій. Неухильне виконання домовленностей про припинення вогню від 22 липня 2020 року є запорукою сталого прогресу у врегулюванні", - резюмували у ТКГ.

Нагадаємо, поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.