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Украина готовит ноту в ОБСЕ из-за ночного обстрела Водяного

Украина готовит ноту в ОБСЕ из-за ночного обстрела Водяного

Киев • УНН

 • 13524 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина готовит письменную ноту в СММ ОБСЕ из-за ночного обстрела боевиками Водяного, что вблизи Мариуполя. Об этом сообщили в Украинской делегации в ТКГ - соответствующее заявление опубликовано на официальном канале в Telegram, информирует УНН.

"Сегодня ночью, 4 декабря, в районе Водяное (Мариуполь) зафиксировано грубое нарушение противником режима прекращения огня, а именно: использование артиллерии 122 мм (13 снарядов) и миномета 120 мм (6 мин)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что потерь со стороны подразделений ВС Украины - нет.

"Действия по ситуации:

1. Через координационный механизм принят "режим тишины".

2. Готовится письменная нота в СММ.

3. Наблюдательная группа УССЦКК "Мариуполь" осуществляет мероприятия по верификации происшествия", - говорится в сообщении.

"Украинская делегация напоминает желающим пострелять, что каждое такое нарушение становится еще одним кирпичом в стену, которой РФ отгораживает себя от цивилизованного мира, и еще одним аргументом к сохранению или усилению санкций. Неуклонное выполнение договоренностей о прекращении огня от 22 июля 2020 года является залогом устойчивого прогресса в урегулировании", - резюмировали в ТКГ.

Напомним, около Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.

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