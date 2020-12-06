Україна готова вести перемовини з ОРДЛО, як тільки Росія забере свої війська — Кравчук

“Україну часто звинувачують, що ми не спілкуємося з Донбасом — з окремими районами Донецької і Луганської областей, з ОРДЛО. Мовляв, в інших країнах спілкувалися з сепаратистами. Я заявляю вам сьогодні, що як тільки Росія виведе свої збройні сили, своїх спецслужбовців, свої війська та найманців, зробили б повну демілітаризацію регіону, на другий день ми б знайшли можливість, потребу і необхідність зустрітись і вирішувати питання сам на сам. Нам тоді не потрібен мінський переговорний процес”, — заявив Кравчук.

За його словами, Україна готова вести діалог з власними громадянами.

“Хай чужинці підуть звідти, і ми будемо спілкуватися зі своїми. Сьогодні люди, які є в тих районах (представники ОРДЛО на перемовинах в Мінську — ред.), не є господарями, вони виконують волю Кремля, тому спілкуватися з ними немає просто сенсу”, — підкреслив голова української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, раніше Кравчук пояснив, що наступна зустріч лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Німеччини та Франції — залежить від того, чи виконали сторони домовленості попередньої зустрічі в Парижі. Він також не виключає проведення нормандської зустрічі до кінця року.