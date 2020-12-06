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Украина готова вести переговоры с ОРДЛО, как только Россия заберет свои войска - Кравчук

Украина готова вести переговоры с ОРДЛО, как только Россия заберет свои войска - Кравчук

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украина готова вести переговоры с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), как только Россия заберет свои войска с оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала “Украина 24”, передает УНН.

“Украину часто обвиняют, что мы не общаемся с Донбассом — с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, с ОРДЛО. Мол, в других странах общались с сепаратистами. Я заявляю вам сегодня, что как только Россия выведет свои вооруженные силы, своих спецслужащих, свои войска и наемников, сделает полную демилитаризацию региона, на второй день мы бы нашли возможность, потребность и необходимость встретиться и решать вопрос один на один. Нам тогда не нужен минский переговорный процесс”, — заявил Кравчук.

По его словам, Украина готова вести диалог с собственными гражданами.

“Пусть иностранцы уйдут оттуда, и мы будем общаться со своими. Сегодня люди, которые есть в тех районах (представители ОРДЛО на переговорах в Минске — ред.), не является хозяевами, они выполняют волю Кремля, поэтому общаться с ними нет просто смысла”, — подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее Кравчук объяснил, что следующая встреча лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Германии и Франции — зависит от того, выполнили стороны договоренности предыдущей встречи в Париже. Он также не исключает проведения нормандской встречи до конца года.

Украинские Национальные Новости

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