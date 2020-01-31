Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США у сфері безпеки - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США у сфері безпеки – про це свідчить і перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javellin. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів з Держсекретарем США Майком Помпео під час зустрічі зі ЗМІ, передає кореспондент УНН.
"Окремо відзначу допомогу у сфері безпеки, яка складає 365 млн доларів і відчутно посилить нашу обороноздатність", - сказав Президент.
З його слів, Україна цінує підтримку США в реформуванні ЗСУ і постачання зброї та техніки, проведенні військових навчань для українських підрозділів.
"Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США у сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javellin. Мова велась і про посилення ВМС України завдяки катерам классу Island та зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівлі необхідних озброєнь", -заявив Зеленський.
Як повідомлялося раніше в УНН, Україна уклала контракти на постачання другої партії ракетних комплексів Javelin наприкінці грудня 2019 року.