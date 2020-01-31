Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности - об этом свидетельствует и первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javellin. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео во время встречи со СМИ, передает корреспондент УНН.
"Отдельно отмечу помощь в сфере безопасности, составляет 365 млн долларов и ощутимо усилит нашу обороноспособность", - сказал Президент.
По его словам, Украина ценит поддержку США в реформировании ВСУ и поставках оружия и техники, проведении военных учений для украинских подразделений.
"Украина готова развивать новые формы партнерства со США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javellin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укреплении противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупки необходимых вооружений", -заявил Зеленский.
Как сообщалось ранее в УНН, Украина заключила контракты на поставку второй партии ракетных комплексов Javelin конце декабря 2019 года.