Україна готова розглянути звернення про евакуацію населення з бєлгородщини - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з белгородщини, якщо такі надходитимуть. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише УНН.
За словами представника воєнної розвідки, активні бойові дії та внутрішні масові заворушення в белгородській області продовжуються.
Громадяни рф з легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» і місцеві зі зброєю в руках повстали проти злочинного режима путінської влади, зазначив представник воєнної розвідки.
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«Бойові дії тривають. Декілька населених пунктів окупаційна рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об’єктах власної цивільної інфраструктури і місцевих мешканців», ― розповів Юсов.
Він відзначив, що кількість повстанців зростає, а географія їхніх дій розширюється.
«Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист», ― зазначив представник воєнної розвідки, додавши, що "Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних з белгородщини, якщо такі надходитимуть”.
Доповнення
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що бойові дії на території бєлгородської області рф є внутрішнім конфліктом росіян.