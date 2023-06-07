Украина готова рассмотреть обращение об эвакуации населения с белгородщины - ГУР

По словам представителя военной разведки, активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки в белгородской области продолжаются.

Граждане рф из легиона «Свобода России», «Российского добровольческого корпуса» и местные с оружием в руках восстали против преступного режима путинской власти, отметил представитель военной разведки.

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«Боевые действия продолжаются. Несколько населенных пунктов оккупационная рашистская власть фактически оставила без контроля, пытаясь лишь установить огневой контроль, а это означает нанесение ударов из артиллерии, реактивных систем залпового огня по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местных жителей», - рассказал Юсов.

Он отметил, что количество повстанцев растет, а география их действий расширяется.

«Поддержка повстанцев среди местного населения растет. Это касается как желающих примкнуть к вооруженной борьбе против путина, так и местных жителей, которые просят о защите», - отметил представитель военной разведки, добавив, что "Украина в надлежащем порядке рассмотрит обращения об эвакуации гражданских с белгородщины, если таковые будут поступать”.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что боевые действия на территории белгородской области рф являются внутренним конфликтом россиян.