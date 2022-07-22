Україна готова допомогти Молдові вибити російських окупантів із Придністров'я – Буданов

Цитата

«Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. Ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братській державі позбутися окупантів на своїй землі», - сказав Буданов.

Доповнення

Так званий "глава МЗС" Придністров'я Віталій Ігнатьєв заявив, що "влада" невизнаного Придністров'я має намір приєднатися до території російської федерації за результатами референдуму 2006 року.

Додамо

Президент Республіки Молдова Майя Санду запевнила Президента України Володимира Зеленського, що поки що немає ризиків з боку Придністров'я.

При цьому повідомлялося, що у невизнаному Придністров'ї чоловіків масово агітують підписувати договір із збройними силами росії.