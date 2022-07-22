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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина готова помочь Молдове выбить российских оккупантов из Приднестровья – Буданов

Украина готова помочь Молдове выбить российских оккупантов из Приднестровья – Буданов

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов в Приднестровье. Об этом он сказал в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. Мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле», - сказал Буданов.

Дополнение

Так называемый "глава МИД" Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что "власть" непризнанного Приднестровья намерена присоединиться к территории российской федерации по результатам референдума 2006 года.

Добавим

Президент Республики Молдова Майя Санду заверила Президента Украины Владимира Зеленского, что пока нет рисков со стороны Приднестровья.

При этом сообщалось, что в непризнанном Приднестровье мужчин массово агитируют подписывать договор с вооруженными силами россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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