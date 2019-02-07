Україна екстрадувала німця, розшукуваного за розбої
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Зі Львова до Німеччини екстрадували німця, якого розшукують за розбої та крадіжку. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області, передає УНН.
"Процес видачі (екстрадиції) іноземця-правопорушника організовувала (забезпечувала) прокуратура Львівської області на виконання доручення Генеральної прокуратури України. Зазначимо, що 41–річного громадянина Федеративної Республіки Німеччина затримано львівськими правоохоронцями у серпні 2018 року на території області", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, правоохоронні органи розшукують чоловіка за вчинені ним у своїй державі розбої та крадіжку.
"На даний час, вказана особа вибула із "Львівської установи виконання покарань №19" для передачі іноземним правоохоронцям", - додали у відомстві.
Нагадаємо, оперативники Нацполіції затримали двох підозрюваних у вбивстві, яких розшукували правоохоронці Німеччини. 1 лютого одного із затриманих екстрадували до Німеччини.