Украина экстрадировала немца, разыскиваемого за разбои
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Из Львова до Германии экстрадировали немца, которого разыскивают за разбой и кражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области, передает УНН.
"Процесс выдачи (экстрадиции) иностранца-правонарушителя организовывала (обеспечивала) прокуратура Львовской области во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины. Отметим, что 41-летнего гражданина Федеративной Республики Германия задержан львовскими правоохранителями в августе 2018 года на территории области", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, правоохранительные органы разыскивают мужчину за совершенные им в своем государстве разбоев и кражи.
"В настоящее время, указанное лицо выбыло из "Львовской учреждения исполнения наказаний №19" для передачи иностранным правоохранителям", - добавили в ведомстве.
Напомним, оперативники Нацполиции задержали двух подозреваемых в убийстве, которых разыскивали правоохранительные органы Германии. 1 февраля одного из задержанных экстрадировали в Германию.