Україна екстрадувала до Польщі організатора "пограбування століття"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Поліцейський конвой у Ряшеві прийняв наприкінці минулого тижня від українських спецслужб у міжнародному пункті пропуску Ґжеґожа Л., який був головним ініціатором викрадення 8 млн злотих (понад 1,8 млн євро), здійсненого три роки тому у місті Сважендз неподалік Познані у Великопольському воєводстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Ґжеґожа Л., останнього з учасників та організаторів так званого нападу століття у Польщі, взяли під варту у Перемишлі.
Чоловіка вистежили неподалік Одеси поліцейські спеціальної групи розшуку Воєводської комендатури поліції у Познані. Співробітники передали усю зібрану інформацію своїм українським колегам, котрі затримали розшукуваного злочинця.
Під час процедури екстрадиції затриманий перебував під арештом у Києві (від листопада 2017 року). Після передачі його українською стороною польській Ґжеґож Л. чекає на подальші розпорядження в ізоляторі тимчасового тримання у Перемишлі.
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Прокурор видав наказ про негайне перевезення його у слідчий ізолятор у Познані. Коли він потрапить туди, йому висунуть звинувачення і чоловіка буде допитано як підозрюваного.
Про "напад століття" в Сважендзі писали мас-медіа по цілій Польщі. Підставний конвоїр працював раніше в охоронній фірмі. Він тривалий час готувався до своєї ролі: відпустив бороду, поголив волосся на голові, змінив свою особу. Коли його колеги по роботі пішли до одного з банків, він покинув місце у фургоні, наповненого грошима. Чоловік викрав 8 млн злотих. У нього було декілька спільників.
Познанська прокуратура тривалий час розшукувала фальшивого конвоїра та його поплічників. У результаті їх вдалося затримати.
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На свободі тривалий час залишався Ґжеґож Л., якого познанська прокуратура вважала "мозком нападу століття" у Сважендзі. Він - екс-поліцейський, екс-віце-голова охоронної фірми, який взяв на роботу підставного конвоїра.
Як повідомляв УНН, Генеральною прокуратурою України завершено екстрадиційну перевірку щодо затриманого в Україні громадянина Республіки Польща, який розшукується польськими правоохоронними органами за участь в організованій злочинній групі.