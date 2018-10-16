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Украина экстрадировала в Польшу организатора "ограбления века"

Украина экстрадировала в Польшу организатора "ограбления века"

Киев  •  УНН

 • 8737 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Полицейский конвой в Ряшеве принял в конце прошлой недели от украинских спецслужб в международном пункте пропуска Гжегожа Л., который был главным инициатором похищения 8 млн злотых (более 1,8 млн евро), осуществленного три года назад в городе Сважендз недалеко Познани в Великопольском воеводстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Гжегожа Л., последнего из участников и организаторов так называемого нападения века в Польше, взяли под стражу в Перемышле.

Мужчину выследили неподалеку Одессы полицейские специальной группы розыска воеводской комендатуры полиции в Познани. Сотрудники передали всю собранную информацию своим украинским коллегам, которые задержали разыскиваемого преступника.

Во время процедуры экстрадиции задержанный находился под арестом в Киеве (с ноября 2017 года). После передачи его украинской стороной польской Гжегож Л. ждет дальнейшие распоряжения в изоляторе временного содержания в Перемышле.

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Прокурор издал приказ о немедленной перевозке его в следственный изолятор в Познани. Когда он попадет туда, ему будет предъявлено обвинение и мужчину будет допрошену в качестве подозреваемого.

О "нападении века" в Сважендзе писали СМИ по всей Польше. Подставной конвоир работал ранее в охранной фирме. Он долгое время готовился к своей роли: отпустил бороду, сбрил волосы на голове, изменил свое лицо. Когда его коллеги по работе пошли в один из банков, он покинул место в фургоне, наполненном деньгами. Мужчина похитил 8 млн злотых. У него было несколько сообщников.

Познанская прокуратура длительное время разыскивала фальшивого конвоира и его приспешников. В результате их удалось задержать.

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На свободе долгое время оставался Гжегож Л., которого Познанская прокуратура считала "мозгом нападения века" в Сважендзе. Он - экс-полицейский, экс-вице-председатель охранной фирмы, который взял на работу подставного конвоира.

Как сообщал УНН, Генеральной прокуратурой Украины завершено экстрадиционную проверку задержанного в Украине гражданина Республики Польша, разыскиваемый польскими правоохранительными органами за участие в организованной преступной группе.

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