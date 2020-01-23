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Україна експортує найбільше риби до Іраку і Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Український експорт свіжої (охолодженої) риби у період з січня по листопад 2019 року збільшився на 39% - до 155,2 тонни на 383,8 тис. дол. Найбільшими покупцями цієї товарної позиції стали Ірак та Туреччина. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.

Україна експортує найбільше риби до Іраку і Туреччини

"У період з січня по листопад 2019 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 155,2 тонни свіжої (охолодженої) риби на 383,8 тис. дол. Такий результат у грошовому вимірі на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - вказали в агентстві з посиланням на статистичні дані.

Так, 96% всього експорту української свіжої або охолодженої риби (у грошовому вимірі) припало на країни Азії (369,3 тис. дол.). Найбільшими покупцями цієї товарної позиції стали Ірак (109,5 тонни на 185,1 тис. дол.) та Туреччина (43 тонни на 183 тис. дол.).

У розрізі товарних позицій за 11 місяців 2019 року найбільше експортовано такої свіжої або охолодженої риби (в абсолютному вимірі):

  • коропа – 109,8 тонни на 186 тис. дол.;
  • калкана – 42,6 тонни на 180,5 тис. дол.;
  • спарових або морських карасів – 1,4 тонни на 7,8 тис. дол.

Нагадаємо, Україна за рік виловила шпрот утричі більше, ніж оселедцю.

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