Украина экспортирует больше всего рыбы в Ирак и Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украинский экспорт свежей (охлажденной) рыбы в период с января по ноябрь 2019 года увеличился на 39% - до 155,2 тонны на 383,8 тыс. долл. Крупнейшими покупателями этой товарной позиции стали Ирак и Турция. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.
"В период с января по ноябрь 2019 года нашим государством поставлено на внешние рынки 155,2 тонны свежей (охлажденной) рыбы на 383,8 тыс. долл. Такой результат в денежном выражении на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - указали в агентстве со ссылкой на статистические данные.
Так, 96% всего экспорта украинской свежей или охлажденной рыбы (в денежном измерении) пришлось на страны Азии (369,3 тыс. долл.). Крупнейшими покупателями этой товарной позиции стали Ирак (109,5 тонны на 185,1 тыс. долл.) и Турция (43 тонны на 183 тыс. долл.).
В разрезе товарных позиций за 11 месяцев 2019-го больше всего экспортировано такой свежей или охлажденной рыбы (в абсолютном выражении):
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- карпа - 109,8 тонны на 186 тыс. долл.;
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- калкана - 42,6 тонны на 180,5 тыс. долл.;
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- спаровых или морских карасей - 1,4 тонны на 7,8 тыс. долл.
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Напомним, Украина за год выловила шпрот в три раза больше, чем сельди.