Україна експортувала курятини на понад 380 млн доларів

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“У січні-липні 2021 року Україна експортувала 257,4 тис. тонн м’яса та їстівних субпродуктів птиці, що на 0,6% більше, як порівняти з аналогічним періодом минулого року”, — повідомили в митниці.

Головними покупцями вітчизняного м’яса та їстівних субпродуктів птиці за сім місяців 2021 року були Саудівська Аравія (110 млн дол.), Нідерланди (65,7 млн дол.) та Словаччина (20 млн дол).

До слова

Найбільший в Україні виробник курятини МХП (Наша Ряба) за рік наростив 23% експорту (109 тис. тонн курятини у ІІ кварталі 2021 року проти 88,5 тис. тонн у ІІ кварталі 2020 року).

Цього року МХП став першим, хто відправив українську курятину у Лондон.