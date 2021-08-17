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Украина экспортировала курятины на более 380 млн долларов

Украина экспортировала курятины на более 380 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 9301 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Экспорт курятины в январе-июле этого года составил более 380 млн долларов, что на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает УНН.

Цитата

“В январе-июля 2021 г. года Украина экспортировала 257,4 тыс. тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы, что на 0,6% больше, чем сравнить с аналогичным периодом прошлого года”, — сообщили в таможне.

Главными покупателями отечественного мяса и съедобных субпродуктов птицы за семь месяцев 2021 были Саудовская Аравия (110 млн долл.), Нидерланды (65,7 млн долл.) и Словакия (20 млн долл).

К слову

Крупнейший в Украине производитель курятины МХП (Наша Ряба) за год нарастил 23% экспорта (109 тыс. тонн курятины во втором квартале 2021 против 88,5 тыс. тонн во II квартале 2020 года).

В этом году МХП стал первым, кто отправил украинский курятину в Лондон.

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