Україна дуже важлива для ЄС стратегічно - Трамп

“Один з елементів, які ми обговорювали — це те, що США допомагають Україні, але я вважаю, що інші держави мають допомагати Україні набагато більше, ніж вони це роблять. Німеччина, Франція, ЄС, мають допомагати вам набагато більше. Я думаю, разом ми зможемо попрацювати над цим. Вони мають почувати себе трохи винними, тому що вони не роблять того, що вони мають робити. Ви дуже важливі для ЄС, важливі стратегічно, і я думаю, вони мають набагато більше відстоювати і допомагати Україні. Вони про це знають, вони говорили мені про це, але не схоже, щоб вони це роблять”, — зазначив американський лідер.

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Він висловив сподівання, що Зеленський обговорить це з європейськими лідерами.

Як повідомляв УНН, сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.