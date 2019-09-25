Україна дуже важлива для ЄС стратегічно - Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що Європа має робити значно більше для України, яка є стратегічно важливою для континенту. Про це він сказав під час зустрічі в Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає кореспондент УНН.
“Один з елементів, які ми обговорювали — це те, що США допомагають Україні, але я вважаю, що інші держави мають допомагати Україні набагато більше, ніж вони це роблять. Німеччина, Франція, ЄС, мають допомагати вам набагато більше. Я думаю, разом ми зможемо попрацювати над цим. Вони мають почувати себе трохи винними, тому що вони не роблять того, що вони мають робити. Ви дуже важливі для ЄС, важливі стратегічно, і я думаю, вони мають набагато більше відстоювати і допомагати Україні. Вони про це знають, вони говорили мені про це, але не схоже, щоб вони це роблять”, — зазначив американський лідер.
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Він висловив сподівання, що Зеленський обговорить це з європейськими лідерами.
Як повідомляв УНН, сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.