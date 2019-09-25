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Украина очень важна для ЕС стратегически - Трамп

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Европа должна делать гораздо больше для Украины, которая является стратегически важной для континента. Об этом он сказал во время встречи в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

Украина очень важна для ЕС стратегически - Трамп

"Один из элементов, которые мы обсуждали - это то, что США помогают Украине, но я считаю, что другие государства должны помогать Украине гораздо больше, чем они это делают. Германия, Франция, ЕС, должны помогать вам гораздо больше. Я думаю, вместе мы сможем поработать над этим. Они должны чувствовать себя немного виноватыми, потому что они не делают того, что они должны делать. Вы очень важны для ЕС, важны стратегически, и я думаю, они имеют гораздо больше отстаивать и помогать Украине. Они об этом знают, они говорили мне об этом, но не похоже, чтобы они это делают", - отметил американский лидер.

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Он выразил надежду, что Зеленский обсудит это с европейскими лидерами.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

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