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Україна докладе всіх зусиль для створення помісної церкви у належні терміни - Порошенко

Україна докладе всіх зусиль для створення помісної церкви у належні терміни - Порошенко

Київ • УНН

 • 7106 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Україна прикладе усіх зусиль для створення Єдиної помісної української православної церкви у належні терміни. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з екзархами Вселенського патріархату, передає УНН.

"Ми зі свого боку будемо робити все можливе для того, щоби зусилля щодо створення Єдиної помісної православної церкви відповідно до рішень синоду і Матері-церкви, і Вселенського патріарха було зроблено у належні терміни, відповідним чином, мирно і відповідаючи очікуванням українського народу", - запевнив Глава держави.

Нагадаємо, раніше, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.

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