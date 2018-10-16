Україна докладе всіх зусиль для створення помісної церкви у належні терміни - Порошенко

"Ми зі свого боку будемо робити все можливе для того, щоби зусилля щодо створення Єдиної помісної православної церкви відповідно до рішень синоду і Матері-церкви, і Вселенського патріарха було зроблено у належні терміни, відповідним чином, мирно і відповідаючи очікуванням українського народу", - запевнив Глава держави.

Нагадаємо, раніше, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.