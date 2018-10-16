Украина приложит все усилия для создания поместной церкви в надлежащие сроки - Порошенко

"Мы со своей стороны будем делать все возможное для того, чтобы усилия по созданию Единой поместной православной церкви в соответствии с решениями Синода и Матери-церкви, и Вселенского патриарха были сделаны в надлежащие сроки соответствующим образом, мирно и отвечая ожиданиям украинского народа", - заверил Глава государства.

Напомним, ранее, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины.