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The Guardian

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Україна до кінця тижня отримає 167 тис. доз вакцини від Pfizer: хто отримає щеплення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. В Україну сьогодні прибули перші 117 тис. доз вакцини від коронавіруса виробництва Pfizer-BioNTech, які були закуплені за державний кошт. До кінця тижня в країну прибуде 167 310 доз препарату, щепити ним будуть освітян, медиків, військових та дипломатів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає УНН.

Україна до кінця тижня отримає 167 тис. доз вакцини від Pfizer: хто отримає щеплення

Цитата

“В Україну прилетіли 117 000 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Це перша партія цієї вакцини, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents. Усього до кінця цього тижня в країну доставлять 167 310 доз цього препарату”, — пвідомили в МОЗ.

Деталі

Вакцину з цієї партії використають для щеплення таких груп:

• працівники сфери освіти (додаткова потреба);
• особи з першого та другого етапу, зокрема медики (не щепились раніше);
• військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки;
• представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Як пояснюють у МОЗ, в Україні щепитимуть проти COVID-19 представників дипломатичних місій інших держав — натомість останні вакцинують українських дипломатів, які працюють в цих країнах та забезпечують підтримку наших громадян, що перебувають за кордоном.

Зазначається також, що за кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

Довідково

Вакцина Comirnaty — це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

Що було раніше

В аеропорту “Київ” УНН раніше повідомили, що в столицю у середу, 26 травня, прибула чергова партія вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, закуплена за державні кошти.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

За даними МОЗ, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 97 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,084 мільйона щеплень, за останню добу з яких — понад 16 тисяч, більшість з них — другою дозою.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).

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