Україна до кінця тижня отримає 167 тис. доз вакцини від Pfizer: хто отримає щеплення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Україну сьогодні прибули перші 117 тис. доз вакцини від коронавіруса виробництва Pfizer-BioNTech, які були закуплені за державний кошт. До кінця тижня в країну прибуде 167 310 доз препарату, щепити ним будуть освітян, медиків, військових та дипломатів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає УНН.
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“В Україну прилетіли 117 000 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Це перша партія цієї вакцини, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents. Усього до кінця цього тижня в країну доставлять 167 310 доз цього препарату”, — пвідомили в МОЗ.
Деталі
Вакцину з цієї партії використають для щеплення таких груп:
• працівники сфери освіти (додаткова потреба);
• особи з першого та другого етапу, зокрема медики (не щепились раніше);
• військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки;
• представників іноземних дипломатичних установ в Україні.
Як пояснюють у МОЗ, в Україні щепитимуть проти COVID-19 представників дипломатичних місій інших держав — натомість останні вакцинують українських дипломатів, які працюють в цих країнах та забезпечують підтримку наших громадян, що перебувають за кордоном.
Зазначається також, що за кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.
Довідково
Вакцина Comirnaty — це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.
Що було раніше
В аеропорту “Київ” УНН раніше повідомили, що в столицю у середу, 26 травня, прибула чергова партія вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, закуплена за державні кошти.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.
За даними МОЗ, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 97 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,084 мільйона щеплень, за останню добу з яких — понад 16 тисяч, більшість з них — другою дозою.
До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.
В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).