Україна до кінця тижня отримає 167 тис. доз вакцини від Pfizer: хто отримає щеплення

Цитата

“В Україну прилетіли 117 000 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Це перша партія цієї вакцини, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents. Усього до кінця цього тижня в країну доставлять 167 310 доз цього препарату”, — пвідомили в МОЗ.

Деталі

Вакцину з цієї партії використають для щеплення таких груп:

• працівники сфери освіти (додаткова потреба);

• особи з першого та другого етапу, зокрема медики (не щепились раніше);

• військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки;

• представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Як пояснюють у МОЗ, в Україні щепитимуть проти COVID-19 представників дипломатичних місій інших держав — натомість останні вакцинують українських дипломатів, які працюють в цих країнах та забезпечують підтримку наших громадян, що перебувають за кордоном.

Зазначається також, що за кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

Довідково

Вакцина Comirnaty — це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

Що було раніше

В аеропорту “Київ” УНН раніше повідомили, що в столицю у середу, 26 травня, прибула чергова партія вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech, закуплена за державні кошти.



Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

За даними МОЗ, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 97 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,084 мільйона щеплень, за останню добу з яких — понад 16 тисяч, більшість з них — другою дозою.



До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).