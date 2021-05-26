Украина до конца недели получит 167 тыс. доз вакцины от Pfizer: кто получит прививки

Цитата

“В Украине прилетели 117 000 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Это первая партия этой вакцины, закупленной за государственные средства через международное агентство Crown Agents. Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата”, — пвидомилы в Минздраве.

Детали

Вакцину из этой партии используют для прививки следующим группам:

• работники сферы образования (дополнительная потребность)

• лица с первого и второго этапа, в частности медики (не прививались ранее);

• военнослужащие Вооруженных сил Украины, сотрудники структур государственной безопасности;

• представители иностранных дипломатических учреждений в Украине.

Как объясняют в Минздраве, в Украине прививать против COVID-19 будут представителей дипломатических миссий других государств — последние, соответственно, вакцинируют украинских дипломатов, работающих в этих странах и обеспечивающих поддержку наших граждан, находящихся за рубежом.

Отмечается также, что за каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

Справка

Вакцина Comirnaty — это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

Что было раньше

В аэропорту “Киев” УНН ранее сообщили, что в столицу в среду, 26 мая, прибыла очередная партия вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, закупленной за государственные средства.



Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

По данным Минздрава, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 97 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,084 миллиона прививок, за последние сутки из которых — более 16 тысяч, большинство из них — второй дозой.



До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактованы 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украине уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).