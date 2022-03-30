Україна через війну недоотримала на експорті продовольства вже 1,5 млрд дол. - Мінагро

Деталі

За його словами, "раніше ми вивозили до 5 млн тонн сільськогосподарської продукції у місяць через порти Одеси та Миколаєва". Але у зв'язку з ситуацією, яка виникла, сьогодні це неможливо, що дуже блокує наш експорт. "Наразі спроможність поставок за кордон впала до 0,5 тонн зерна в місяць, через що Україна втратила уже 1,5 млрд дол.", - вказано у повідомленні з посиланням на слова Висоцького.

Як розповів перший заступник міністра, у нас є три способи для експорту – це порти Дунаю, залізниця та автошляхи. Але з кожним із них є свої проблеми.

Так, на дунайські порти припадає приблизно 30% експорту, вони мають обмежену спроможність. Із залізничним сполученням, яким можна відправити близько 70% продукції, також є проблеми. При цьому на сьогодні щоденно залізницею, як вказано, відправляється до 30 тис. тонн вітчизняної зернової продукції.

"Тим не менше, наразі спільно з нашими партнерами ми робимо все, щоб процеси експортних перевозок продукції були інтенсифіковані", - зауважив Висоцький.

"... хочу запевнити, що Україна зможе себе прогодувати в повній мірі. Ми маємо запасів для українців не на один рік. Ми почали активну посівну кампанію. У нас немає дефіциту за жодною з продовольчих позицій. Держава розпочала викуп в аграріїв зерна та інших запасів за кошти державного бюджету. Продовольчої продукції в нас значно більше, ніж ми зможемо спожити – це все не має псуватися, коли інші держави світу переживають кризу, а деякі – голод, а нам потрібна валютна виручка для підтримки своєї економіки", – зазначив також Висоцький.

Доповнення

Втрати України через війну, за оцінками уряду, перевищили 560 млрд доларів.