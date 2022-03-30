Україна через війну недоотримала на експорті продовольства вже 1,5 млрд дол. - Мінагро
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За місяць війни Україна недоотримала на експорті продовольства 1,5 млрд дол., повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, слова якого цитує Мінагрополітики, пише УНН.
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За його словами, "раніше ми вивозили до 5 млн тонн сільськогосподарської продукції у місяць через порти Одеси та Миколаєва". Але у зв'язку з ситуацією, яка виникла, сьогодні це неможливо, що дуже блокує наш експорт. "Наразі спроможність поставок за кордон впала до 0,5 тонн зерна в місяць, через що Україна втратила уже 1,5 млрд дол.", - вказано у повідомленні з посиланням на слова Висоцького.
Як розповів перший заступник міністра, у нас є три способи для експорту – це порти Дунаю, залізниця та автошляхи. Але з кожним із них є свої проблеми.
Так, на дунайські порти припадає приблизно 30% експорту, вони мають обмежену спроможність. Із залізничним сполученням, яким можна відправити близько 70% продукції, також є проблеми. При цьому на сьогодні щоденно залізницею, як вказано, відправляється до 30 тис. тонн вітчизняної зернової продукції.
"Тим не менше, наразі спільно з нашими партнерами ми робимо все, щоб процеси експортних перевозок продукції були інтенсифіковані", - зауважив Висоцький.
"... хочу запевнити, що Україна зможе себе прогодувати в повній мірі. Ми маємо запасів для українців не на один рік. Ми почали активну посівну кампанію. У нас немає дефіциту за жодною з продовольчих позицій. Держава розпочала викуп в аграріїв зерна та інших запасів за кошти державного бюджету. Продовольчої продукції в нас значно більше, ніж ми зможемо спожити – це все не має псуватися, коли інші держави світу переживають кризу, а деякі – голод, а нам потрібна валютна виручка для підтримки своєї економіки", – зазначив також Висоцький.
Доповнення
Втрати України через війну, за оцінками уряду, перевищили 560 млрд доларів.