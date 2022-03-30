Украина из-за войны недополучила на экспорте продовольствия уже 1,5 млрд долл. - Минагро

Детали

По его словам, "раньше мы вывозили до 5 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц через порты Одессы и Николаева". Но в связи со сложившейся ситуацией сегодня это невозможно, что очень блокирует наш экспорт. "Сейчас способность поставок за границу упала до 0,5 тонн зерна в месяц, из-за чего Украина потеряла уже 1,5 млрд долл.", - указано в сообщении со ссылкой на слова Высоцкого.

Как рассказал первый заместитель министра, у нас есть три способа для экспорта - это порты Дуная, железная дорога и автодороги. Но с каждым из них есть свои проблемы.

Так, на дунайские порты приходится примерно 30% экспорта, они имеют ограниченную способность. С железнодорожным сообщением, которым можно отправить около 70% продукции, также есть проблемы. При этом на сегодня ежедневно по железной дороге, как указано, отправляется до 30 тыс. тонн отечественной зерновой продукции.

"Тем не менее, в настоящее время совместно с нашими партнерами мы делаем все, чтобы процессы экспортных перевозок продукции были интенсифицированы", - отметил Высоцкий.

"... хочу заверить, что Украина сможет себя прокормить в полной мере. Мы имеем запасов для украинцев не на один год. Мы начали активную посевную кампанию. У нас нет дефицита ни по одной из продовольственных позиций. Государство начало выкуп у аграриев зерна и других запасов за средства государственного бюджета. Продовольственной продукции у нас значительно больше, чем мы сможем потребить - это все не должно портиться, когда другие государства мира переживают кризис, а некоторые - голод, а нам нужна валютная выручка для поддержки своей экономики", - отметил Высоцкий.

Дополнение

Потери Украины из-за войны, по оценкам правительства, превысили 560 млрд долларов.