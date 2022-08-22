Україна буде забезпечена картоплею, її вартість рости не буде - експерт

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«Потрібно враховувати той фактор, що десь на 30% менше посадили, але багато людей виїхало – це теж потрібно враховувати. Кліматичні умови склалися передусім так, що на початку вегетації була мала кількість опадів, і картопля зав'язала менше бульб, але коли пішли дощі, то вони стали більшими», - розповів Фурдига.

Деталі

Він зазначив, що в Сумській області, Харківській області, Чернігівській області та частині Київської області із запізненням посадили картоплю, тому що проводили розмінування.

«Україна буде забезпечена картоплею цілком та повністю. Ціна буде приємливою й не буде рости вгору. Я думаю, що в межах 7-8 грн будуть оптові ціни в період заготівлі», - сказав Фурдига.

Окрім того, він прокоментував імпорт картоплі.

«Через здорожчання валюти буде економічно не вигідно її завозити. Я не думаю, що буде велика навала імпортної картоплі в Україні, тому що достатньо вирощено. Урожай буде не найкращий, як у минулих роках, але буде достатній, щоб задовольнити потреби населення», - зазначив Фурдига.

Він розповів, що враховуючи те, що за кордоном, наприклад, у таких країнах як у Франції, Німеччині, Нідерландах через брак вологи врожаї не будуть великі, і як наслідок ціна підскочить.

«Не буде економічно вигідно, тому що логістика піднялася і недостатня кількість буде в них, щоб імпортувати нам», - додав Фурдига.

Доповнення

Українські аграрії зібрали вже 23,4 млн тонн зерна нового врожаю. При цьому Україна покращила прогнози збору врожаю до 65-67 млн тонн.