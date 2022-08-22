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Украина будет обеспечена картофелем, его стоимость расти не будет - эксперт

Киев • УНН

 • 1324140 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина в этом году будет обеспечена картофелем. Его стоимость будет приемлема и не будет расти. Такое мнение высказал журналисту УНН заместитель директора по научной работе по вопросам селекции и семеноводства Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга, комментируя урожай этого года.

Украина будет обеспечена картофелем, его стоимость расти не будет - эксперт

Цитата

«Нужно учитывать тот фактор, что где-то на 30% меньше посадили, но многие уехали – это тоже нужно учитывать. Климатические условия сложились прежде всего так, что в начале вегетации было мало осадков, и картофель завязал меньше клубней, но когда пошли дожди, то они стали больше», - рассказал Фурдыга.

Детали

Он отметил, что в Сумской области, Харьковской области, Черниговской области и части Киевской области с опозданием посадили картофель, потому что проводили разминирование.

«Украина будет обеспечена картофелем полностью. Цена будет приемлимой и не будет расти вверх. Я думаю, что в пределах 7-8 грн будут оптовые цены в период заготовки», - сказал Фурдыга.

Кроме того, он прокомментировал импорт картофеля.

«Из-за удорожания валюты будет экономически не выгодно его завозить. Я не думаю, что будет большое количество импортного картофеля в Украине, потому что достаточно выращено. Урожай будет не самый лучший, как в прошлых годах, но будет достаточным, чтобы удовлетворить потребности населения», - отметил Фурдыга.

Он рассказал, что учитывая то, что за границей, например, в таких странах как во Франции, Германии, Нидерландах из-за нехватки влаги урожаи не будут большими, и как следствие цена подскочит.

«Не будет экономически выгодно, потому что логистика поднялась и недостаточное количество будет у них, чтобы импортировать нам», – добавил Фурдыга.

Дополнение

Украинские аграрии собрали уже 23,4 млн тонн зерна нового урожая. При этом Украина улучшила прогнозы по сбору урожая до 65-67 млн ​​тонн.

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