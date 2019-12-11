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Укравтодор збиратиме скарги на автошляхи через додаток

Укравтодор збиратиме скарги на автошляхи через додаток

Київ • УНН

 • 12078 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Укравтодор почав використовувати додаток Waze, щоб збирати всі скарги на автошляхи в єдину базу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Укравтодору в Facebook.

"Укравтодор почав працювати з навігаційною системою Waze (мобільний додаток - ред.). Відтепер всі скарги на автошляхи від користувачів програми збираються в єдину базу, яка доступна для дорожньої служби в режимі реального часу. Таким чином відомство зможе зібрати максимально повну інформацію про стан покриття по всій країні. А також оперативно отримувати повідомлення про ожеледицю чи обмеження в русі через аварії і реагувати на них", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вся інформація від користувачів передається з точними GPS-координатами, а також з фотографіями та коментарями від водіїв, якщо вони їх додали. Така система зараз тестується у Львівській та Дніпропетровській областях, але в подальшому має запрацювати по всій країні.

"Ми зможемо ще оперативніше реагувати на скарги громадян і зосередити нашу увагу в першу чергу на найбільш проблемних ділянках доріг", - додав голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Нагадаємо, в Україні набули чинності нові правила планування будівництва доріг.

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