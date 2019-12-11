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Укравтодор будет собирать жалобы на автодороги через приложение

Укравтодор будет собирать жалобы на автодороги через приложение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Укравтодор начал использовать приложение Waze, чтобы собирать все жалобы на автодороги в единую базу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Укравтодора в Facebook.

"Укравтодор начал работать с навигационной системой Waze (мобильное приложение - ред.). Отныне все жалобы на автодороги пользователей программы собираются в единую базу, которая доступна для дорожной службы в режиме реального времени. Таким образом ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране. А также оперативно получать уведомления о гололеде или ограничениях в движении из-за аварии и реагировать на них", - говорится в сообщении.

Указано, что вся информация пользователей передается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если они их добавили. Такая система сейчас тестируется во Львовской и Днепропетровской областях, но в дальнейшем должна заработать по всей стране.

"Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог", - добавил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Напомним, в Украине вступили в силу новые правила планирования строительства дорог.

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