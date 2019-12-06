Укравтодор запевнив у проїзді основними дорогами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На ранок п'ятниці, 6 грудня, автодороги державного значення у більшості областей сухі, проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 6 грудня 2019 року на всій території країни без опадів, у Хмельницькій області місцями туман. Середня температура повітря коливається від -7 до +2°С. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як вказано, без опадів. Температура повітря -6...-12°С.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - відзначили у відомстві.
Нагадаємо, в Україні 6 грудня очікується погода без опадів. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 13° морозу до 10° тепла.