Укравтодор запевнив у проїзді основними дорогами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. На ранок п'ятниці, 6 грудня, автодороги державного значення у більшості областей сухі, проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Станом на 6:00 6 грудня 2019 року на всій території країни без опадів, у Хмельницькій області місцями туман. Середня температура повітря коливається від -7 до +2°С. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе", - повідомили дорожники.

На перевальних ділянках доріг, як вказано, без опадів. Температура повітря -6...-12°С.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - відзначили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні 6 грудня очікується погода без опадів. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 13° морозу до 10° тепла.

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