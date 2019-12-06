Укравтодор заверил в проезде основными дорогами

"По состоянию на 6:00 6 декабря 2019 года на всей территории страны без осадков, в Хмельницкой области местами туман. Средняя температура воздуха колеблется от -7 до +2°С. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог, как указано, без осадков. Температура воздуха -6...-12°С.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Украине 6 декабря ожидается погода без осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 13° мороза до 10° тепла.